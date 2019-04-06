Наталья Радина: Нельзя сейчас оставаться в стороне 7 6.04.2019, 10:29

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Наталья Радина

Нужно оставить разногласия и откликнуться на призыв лидеров, доказавших верность Беларуси.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина опубликовала в Фейсбуке обращение к коллегам:

- Мне кажется, что от нашей реакции на то, что сейчас происходит в Куропатах, очень многое зависит. Возможно, это тот самый момент, который определяет нашу судьбу и жизнь.

Вандализм власти, ломающей кресты в Куропатах, потряс всех без исключения — православных, католиков, протестантов, иудеев, мусульман и атеистов.

Николай Статкевич призвал белорусов в воскресенье 7 апреля выйти в 12 часов к главному православному храму страны — Кафедральному Свято-Духовому собору, чтобы попросить прощения у Бога и помолиться за лучшую судьбу для Беларуси. Вместе решить, как жить дальше. Его призыв поддержал Павел Северинец.

Куропаты объединяют нас всех. Мне сегодня как никогда трудно быть не в Беларуси. Сердцем я там — в урочище, а завтра непременно бы вышла на молебен в центр города.

Пока же делаю, что могу — пытаюсь донести информацию о том, что происходит. И я призываю своих коллег, главных редакторов независимых белорусских медиа, оставить разногласия и откликнуться на призыв лидеров, которые своей жизнью доказали верность Беларуси, и донести до своих читателей информацию о проведении общебелорусского молебна возле главного храма страны.

Нельзя сейчас оставаться в стороне. Никак нельзя.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.