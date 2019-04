США ввели новые санкции против нефтяных компаний и судов Венесуэлы 6.04.2019, 10:38

Госдеп США принял пакет масштабных санкций против двух нефтяных компаний Венесуэлы и 34 судов, которые режим Мадуро использует для экспорта нефтепродуктов.

Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил во время выступления перед венесуэльской диаспорой в Хьюстоне, сообщает The New York Times.

Соединенные Штаты ввели санкции против двух компаний - Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc., работающих в нефтяном секторе Венесуэлы, а также против 34 судов, находящихся в собственности венесуэльского государственной компании Petróleos de Venezuela, SA, которые использовались для транспортировки нефти на Кубу.

«Венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы», - заявил Пенс.

Санкции призваны разбалансировать отношения между Венесуэлой и Кубой, которая, наряду с Китаем и Россией, поддерживает режим Мадуро. В частности, санкции могут привести к расторжению соглашения между двумя странами, по которому Венесуэла поставляет на Кубу нефть в обмен на помощь в разведке и контрразведке.