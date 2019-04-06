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На пограничном переходе «Новая Гута» едва не произошел взрыв газа

  • 6.04.2019, 10:43

Пропуск транспортных средств и людей через границу был остановлен.

В пресс-службе МЧС Беларуси проинформировали, что накануне вечером, 5 апреля 2019 года, на пограничном переходе «Новая Гута» спасатели предотвратили взрыв газа.

Сообщение о том, что на пограничном переходе «Новая Гута» из цистерны полуприцепа грузового автомобиля МАН произошла утечка газа «Пропан-Бутан», спасатели получили в пятницу в 19:06. Работники пограничной службы остановили пропуск транспортных средств и людей через границу.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали последствия. Работа пункта пропуска была восстановлена в 20:29. 


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