На пограничном переходе «Новая Гута» едва не произошел взрыв газа 6.04.2019, 10:43

Пропуск транспортных средств и людей через границу был остановлен.

В пресс-службе МЧС Беларуси проинформировали, что накануне вечером, 5 апреля 2019 года, на пограничном переходе «Новая Гута» спасатели предотвратили взрыв газа.

Сообщение о том, что на пограничном переходе «Новая Гута» из цистерны полуприцепа грузового автомобиля МАН произошла утечка газа «Пропан-Бутан», спасатели получили в пятницу в 19:06. Работники пограничной службы остановили пропуск транспортных средств и людей через границу.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали последствия. Работа пункта пропуска была восстановлена в 20:29.