Крымские татары поддерживают Порошенко 3 6.04.2019, 10:46

Роль представительного органа крымских татар в выборах в Украине.

Этот год богат на выборы для крымчан. Важные выборы на материковой Украине – 31 марта прошел первый тур голосования за кандидатов в президенты страны, теперь все ждут второго тура. А в сентябре уже в самом Крыму российские власти планируют проведение выборов в местные советы, пишут «Крым. Реалии».

И если кто-то говорит, что у большинства крымчан нет интереса к выборам президента Украины, то это неправда. Все – и проукраинские крымчане, и пророссийские – активно обсуждают предвыборную гонку, рейтинги кандидатов и, конечно же, последствия для Крыма от победы того или иного кандидата. Другое дело, что лишь небольшая часть крымчан нашла в себе силы и возможность принять решение об участии в голосовании. Для чего нужно выехать на материковую часть Украины дважды, а это совсем не просто, как может показаться кому-то далекому от ситуации в Крыму. Но тут нужно учитывать еще многотысячные голоса уже выехавших жить на материковую Украину крымчан.

Озвученное главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и лидером народа Мустафой Джемилевым решение о поддержке на выборах президента Украины кандидатуры Петра Порошенко не стало неожиданностью. Меджлис успешно взаимодействует с действующим президентом и находит взаимопонимание по важнейшим стратегическим вопросам. Решение Меджлиса – это не только важная электоральная поддержка, но очень сильный политический плюс для избирательной кампании Петра Порошенко.

Не секрет, что голос Меджлиса слышен во всем мире. Как ни парадоксально, после аннексии Крыма Россией международное влияние Меджлиса и его влияние на материковой части Украины выросло до небывалых до этого высот. Отсюда и решение Меджлиса в поддержку Порошенко – это мощнейший посыл и для мирового сообщества, и для всех патриотически настроенных избирателей в Украине. Поэтому сводить роль решения Меджлиса до уровня избирателей из числа крымских татар, да еще проживающих в Крыму, – это политически мелко и недальновидно. Хотя именно так пытаются представить ситуацию российские пропагандисты. Возможно, что своими потугами они и смогут немного нивелировать роль Меджлиса в умах россиян, но в Крыму и за пределами России статус и влияние Меджлиса растут с каждым годом.

«Меджлис представляет крымских татар. Мы ценой жизни боремся за Украину, и это находит понимание у многих украинцев. Например, после моих встреч со студентами многие потом писали мне об изменении своего выбора в пользу Петра Алексеевича Порошенко. Уверен, что позиция Меджлиса и крымских татар повлияла в первом туре и повлияет во втором туре на решение избирателей, поможет обществу консолидироваться вокруг интересов Украины», – рассказал свое видение ситуации заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Сам Рефат Чубаров на пресс-конференции, посвященной решению Меджлиса о поддержке кандидата в президенты Петра Порошенко, наглядно, просто и доходчиво продемонстрировал значимость и востребованность представительного органа крымских татар. Он рассказал на примере одной недели, сколько приходит в Меджлис приглашений на участие в международных мероприятиях самого высокого уровня по всему миру. Не удивлюсь, если министру иностранных дел России Сергею Лаврову их приходит меньше.

Сегодня так сложилась ситуация, а практика это подтверждает, что иметь в союзниках Меджлис – это очень престижно. Присутствие членов Меджлиса на любых международных площадках придает политический вес этим мероприятиям. И это не высокие слова, это реальность.

«Несомненно, решение Меджлиса и поддержка крымских татар помогли действующему президенту выйти во второй тур президентских выборов, учитывая то, как близки были рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко перед первым туром голосования. Думаю, что и сейчас, перед вторым туром, президенту нужно активнее использовать огромный авторитет Меджлиса, чтобы победить такого высокорейтингового оппонента, как Владимир Зеленский», – сообщила свое мнение активистка движения «Свободный Крым» Эмине Ибраимова.

Несмотря на то, что самые медийные фигуры – Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров и Эскендер Бариев – невъездные на аннексированный полуостров, они держат руку на пульсе жизни в Крыму. В какой бы день вы ни зашли в офис Меджлиса в Киеве, здесь всегда есть посетители из Крыма, среди которых и ветераны крымскотатарского национального движения, и молодые активисты. Они приезжают сюда не только рассказать о ситуации в Крыму, здесь они координируют свою деятельность с Меджлисом, вырабатывают решения по всем важным вопросам и проблемам. А потому, если кто-то говорит, что Меджлис сильно утратил влияние в Крыму, то это совсем не так. Придет еще час, когда эти люди убедятся в своей политической близорукости.

Зато теперь уже всем ясно и понятно, что, изгнав лидера крымскотатарского народа и самых влиятельных членов Меджлиса из Крыма, Россия сыграла против себя. Такой политический урон, который они наносят сегодня России, сложно оценить.

И кто бы ни победил во втором туре президентских выборов, Украина уже сдала свой очередной экзамен на приверженность европейским и западным ценностям демократии, свободы слова и выбора.