Арестован координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский 5 6.04.2019, 10:54

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Максим Винярский

Активист находится в тюрьме на Окрестина.

Сегодня утром в Минске арестовали координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Об этом в Фейсбуке сообщила его сестра Алена Терешкова.

По ее словам, Максим Винярский помещен в тюрьму на Окрестина.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.