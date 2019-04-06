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Завтра в Беларуси - до +16°С

  • 6.04.2019, 11:01

Воскресенье обещает быть теплым и без осадков.

Облачно с прояснениями и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 

Будет преимущественно без осадков, лишь местами по югу пройдут кратковременные дожди.

Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха ночью будет 1-7 градусов выше нуля, местами при прояснениях - до минус 3, днем воздух прогреется до плюс 10-16 градусов. 


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