В Витебской области на посевную привлекут 500 первокурсников 12 6.04.2019, 11:31

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Всего дополнительно около 1,5 тысячи человек будут помогать аграриям области.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что в нынешнем году все районы Витебской области вступили в посевную практически одновременно, во многом этому способствовала погода. По состоянию на 5 апреля, засеяно уже 11% площадей. Выполняется полный комплекс работ, пишет «Витебский курьер».

«Все организационные вопросы по кадровому составу решены. Мы привлекли из городов дополнительно около 1 тыс. человек, в основном механизаторов, и около 500 человек задействовали из учебных заведений. Это ребята, которые имеют водительское удостоверение и способны управлять техникой, и первокурсники, задействованные на подсобных работах. Они все уже на местах и в работе», — подчеркнул Шерстнев.