«Советская Белоруссия»: Из дерева крестов могло бы получиться что-то нужное 6 6.04.2019, 11:54

Андрей Муковозчик

Фото: gomel.today

Колумнист «Советской Белоруссии» Андрей Муковозчик назвал «самодеятельностью» разрушенные в Куропатах кресты.

«Около сотни пятиметровых крестов, честно говоря, жалко. Из того дерева вполне могло бы получиться что-нибудь нужное. Для людей», – написал колумнист «Советской Белоруссии» Андрей Муковозчик в авторской колонке в газете.

«Если бы весь тот запал, с которым уже десятилетия вынуждены мириться грустные Куропаты, направить ну хоть на что-то полезное для страны, для народа – вот бы славно мы жили… Однако хочется верить, что настоящее насилие – это последний хайп, который некоторые «политические и около того деятели» привыкли срывать на костях», – считает Андрей Муковозчик.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.