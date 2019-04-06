В Латвии могут в 7 раз увеличить гарантированный минимальный доход 6.04.2019, 12:16

В стране немерены уменьшить неравенство доходов.

Омбудсмен Латвии Юрис Янсонс готов подать иск в Конституционный суд, если в течение ближайших двух месяцев не будут внесены поправки в правила Кабинета министров с целью увеличить уровень пособия ГМД (гарантированный минимальный доход) в Латвии.

Как сообщили Delfi в бюро омбудсмена, Янсонс указывает, что нынешний размер минимального дохода — 53 евро — не соответствует вступлению, а также статьям 1 и 109 Сатверсме (Конституции). Нынешняя ставка "не основывается ни на каких экономических подсчетах и не обеспечивает достойное человека выживание", отмечает омбудсмен.

По мнению Янсонса, размер гарантированного минимального дохода должен быть приближен к показателю границы риска бедности. Согласно официальной статистике, в 2017 году эта сумма составляла 367 евро.

Этот призыв полностью отвечает сказанному в декларации правительства Кришьяниса Кариньша об уменьшении неравенства доходов.

Причем государство обязуется уменьшать бедность и устранить неравенство, также присоединившись к пересмотренной Европейской социальной хартии и пакту ООН об экономических, социальных и культурных правах. Омбудсмен напоминает также, что Еврокомиссия в последнем докладе о Латвии подвергла государство резкой критике за неспоособность искоренить социальное неравенство.

Ранее Янсонс заявлял, что, даже если у латвийца нет лиц на иждивении, то при получении зарплаты в 382 евро после вычета налогов он "фактически становится на грань риска бедности. Даже получая 600 евро, при наличии двух лиц на иждивении, человек не получает возможности вернуть от государства деньги на оправданные расходы.

При этом в прошлом году в Латвии нетто-зарплату (после уплаты налогов) размером до 450 евро получало 30,5% трудящихся, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Более половины (16,9%) получали лишь минимальную зарплату или даже меньше. При этом отмечается, что годом ранее (2017 год) показатель был еще выше — тогда 39,2% латвийцев получали "на руки" не более 450 евро.