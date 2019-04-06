Тренер сборной России: Резануло число зрителей на трибунах «Чижовка-Арены» 6.04.2019, 12:23

Олег Браташ

Тренеры команд России и Беларуси прокомментировали первый из двух товарищеских матчей.

Игра прошла на льду «Чижовка-Арены» 5 апреля и завершилась победой россиян, сообщает официальный сайт ФХБ.

Олег Браташ: «Чижовка-Арена» прекрасная, но хотелось бы видеть больше зрителей на трибунах, только это резануло

— Полезная игра для обеих команд. Спасибо нам, что мы готовим наших друзей-белорусов к чемпионату мира, а им — что составляют спарринг нашим молодым игрокам. Международный опыт — это всегда полезно.

— Как оцените уровень игры Коновалова, кто займет место в воротах в субботнем матче?

— Секрета делать не стану — завтра будет Бочаров. Коновалов же, считаю, отыграл хорошо, достойно. Вообще его уровень оцениваю довольно высоко.

— Есть ли что-то, чем вы недовольны по итогам матча, и кто из подопечных готов влиться в состав первой сборной России?

— Всегда есть над чем работать и чем быть недовольным. Что до второй части вопроса, то это будет решать тренерский штаб главной команды. Наше дело — готовить ребят и давать им рекомендации. А по одной игре их давать сложно, будут еще.

— Насколько вас устроили условия «Чижовка-Арены»?

— Все замечательно, арена прекрасная. Единственное, хотелось бы видеть больше зрителей на трибунах (за игрой, по официальной информации, наблюдали 3092 человека при вместимости более 8000). Мы своей командой уже три года ездим по Европе — там, как правило, на свою сборную приходят полные стадионы. Да и у нас в России тоже. Так что только это резануло, а так условия отличные, — сказал Олег Браташ.

Андрей Сидоренко: К игрокам вопросов полно

— Хочу поблагодарить команду России, что она приехала к нам и привезла сильный состав. Ребята хоть и молодые, но лидеры в своих клубах. Было интересно, как наши ребята и прежде всего из национального чемпионата будут смотреться на их фоне. Спарринг оказался очень полезен: показал, на что обратить внимание, с кем работать дальше.

— Насколько довольны действиями защитников?

— Кто-то понравился, кто-то неприятно удивил, не показав тот уровень, которых надо бы. Колячонок очень понравился: парень не стушевался и картины не испортил. Но проблемы в обороне есть. Уже сделал вывод, кого дальше приглашать, кого нет. Это же касается и атаки.

— Сегодня вне заявки остались Бокун и Литвинов, выставите ли на второй матч?

— Да, в субботу изменения будут. Мы пригласили группу ребят, которые играли в полуфинале, и времени для восстановления у них было очень мало. С Димой Шульгой (главный тренер «Шахтера» — прим.) договорились, что где-то придержим ребят, потому что на фоне усталости нелегко сразу попасть под такие скорости.

— Сколько вратарей позволено заявлять на чемпионат мира в дивизионе 1 и как оцените сегодняшнюю игру Карнаухова?

— Разрешено двоих. Что до игры Михаила, то он сегодня провел матч… Скажем так, на своем уровне. Разберем еще, посмотрим голы. Других вратарей на данный момент нет.

— В субботу вновь доверите Михаилу?

— Может, попробуем и Толопило. Выбор сейчас невелик: Осипков и Трус играют в финале. Клуб Мильчакова продолжает участие в плей-офф в Чехии, та же история за океаном у Кульбакова. Мы созванивались с клубами — они не отпускают.

— Насколько довольны игрой команды в большинстве?

— Не забили, но моменты создавали. В концовке должен был решать Андрющенко. Потом был еще момент, когда шайбу на пятак доставили, но агрессивности в концовке не хватило. Грецкий закрыл вратаря, но «докопать» момент не получилось.

— Кто не показал своего уровня?

— Если честно, к игрокам вопросов полно. Не хочу отделять динамовцев от остальных, но было видно, что некоторые впервые столкнулись с соперниками такого уровня. Однако команда старалась. И, надеюсь, сама прочувствовала ошибки, которые нужно исправить. Для себя же, повторюсь, определился, кого дальше вызывать не стоит.

— В «Динамо» Китаров и Волков обычно исполняют сдерживающие роли, сегодня вы выставили их в первом звене…

— Так против первого же у россиян, эдакий размен. И вы заметили, как часто потом менялись сочетания? Мы искали оптимальные. Пробуем молодых, смотрим на перспективу… Много моментов я и не ожидал, а вот бросать просил чаще, максимально упростить действия впереди и быть внимательнее в тылу.

— Как оцените форму ребят, приехавших из-за океана?

— Максим Сушко только недавно прибыл, дали ему сутки отдыха после всего часового ночного сна. У него идет адаптация. Как, кстати, и у прилетевшего с российского Дальнего Востока Феоктистова, пусть он прибыл и пораньше. Пока не хватает людей. Даже эти сейчас отыграют спарринги — и многие снова разлетятся по клубам. А мы опять останемся в усеченном составе.

— Возможно, кто-то еще из игроков обратил на себя внимание в финальной серии чемпионата страны?

— Мы смотрим…