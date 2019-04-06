Илон Маск раскрыл тайну логотипа Tesla 2 6.04.2019, 12:43

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Миллиардер подтвердил, что логотип Tesla – это нос кота.

Основатель американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что логотип его компании является изображением носа кота. Об этом предприниматель написал в Twitter.

1 апреля один из пользователей задал Маску вопрос о сходстве символа Tesla с носом животного. Бизнесмен утвердительно ответил на него в комментарии.

Является ли эта информация первоапрельской шуткой, пока неизвестно.