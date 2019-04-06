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«Уничтожали даже тех, кто очень старался нравиться власти»

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  • 6.04.2019, 13:06
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С Куропат началось национально-освободительное движение в Беларуси.

Куропаты имеют статус историко-культурной ценности первой категории, то есть это уникальная духовная эстетическая ценность, представляющая международный интерес. Одним словом – экскаваторы прошлись по документу, интересному для всего мира, но внутри страны – до сих пор спорному и не для всех ценному, передает «Белсат».

Чтобы строительный объект сторожили силовики? Возведение забора вокруг мемориального леса в Куропатах вчера превратили в спецоперацию. Ольга Николайчик, режиссер, общественная активистка сообщает:

«Со стороны заславской дороги, которую будут расширять, меня схватили под руки молодые милиционеры в штатском и тянули, чтобы выпихнуть за эту ограду».

С 1937 по 1941 год Куропаты также были ограждены. Только это был глухой забор высотой 3 метра. За ним массово истребляли белорусский интеллигенцию и иностранцев. Расстрелянных хоронили сотнями в большой яме – по 50-60 тел в каждой. Переводчик и поэт Андрей Ходонович рассказывает:

«Уничтожали всех или почти всех. Уничтожали даже тех, кто очень старался нравиться власти».

Благодаря первым исследователям Куропат Зенону Позняку и Евгению Шмыгалеву в 1988 году начались расследования, вывод которых: истребляли население сталинисты. Десять лет назад Зенон Станиславович вспоминал:

«Это всколыхнуло всех! Это был очень важный момент для начала национально-освободительного движения. Еще в 1974 году я мечтал, что появятся такие обстоятельства и тысячи людей принесут на своих плечах сюда крест, и поставят его, и весь мир будет об этом знать. И так случилось».

В течение следующих десятилетий кресты здесь устанавливала общественность – сначала члены Белорусского народного фронта, потом – других объединений и партий, иностранные делегации, потомки репрессированных… Периодически кресты истребляли вандалы.

«С 1994-го года до практически 2016-го года, когда создали круглый стол в «Советской Белоруссии» по проблемам мемориализации Куропат – эта тема выпала из государственных СМИ и вообще не упоминалась ни в положительном, ни в отрицательном контексте», – говорит историк Игорь Кузнецов.

Упомянутый круглый стол организовали в ответ на протесты защитников Куропат, которые противостояли построению там бизнес-центра. Точку в этом деле должно было поставить установление Государственного памятного знака – говорит исследователь темы сталинских репрессий, один из инициаторов Общественного трибунала над сталинизмом Игорь Кузнецов:

«Государство по крайней мере в такой форме должно было признать наличие этой проблемы, больше не спекулировать на тему того, кто там расстреливал. Но этого не произошло».

Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко снова начал мешать в головах, говоря: «Немцы там стреляли, сталинисты или еще кто-то».

На глазах нескольких десятков журналистов и активистов вчера государство выкорчевала 70 самых высоких крестов, установленных в прошлом году по периметру мемориального леса. Люди жалели и возмущались, но готовы ли вступиться?

«Нет, пожалуй не готов. Я поддерживаю этих парней, но сам, к сожалению, я не могу».

«Думаю, это компетентные органы должны с этим разбираться, простой человек не может решать такие вопросы».

«Надо как-то бороться. Как – еще не знаю».

«Петицию, если можно, подписал бы».

На все в мире есть причина, говорит публицист Владимир Халип:

«Столько лет диктатуры, причем при абсолютно дикой и нецивилизованной власти не прошли бесследно. Сегодня происходит то, что должно происходить с людьми в зоне».

Правильно понимать, что происходит, людям подсказывает газета «Советская Белоруссия»:

«Около сотни 5-метровых крестов, честно говоря, жалко. Из этого дерева вполне могло получиться что-то нужное».

В этом и суть – память, заметная каждому издалека – государству не нужна.


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