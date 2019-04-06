У минских храмов появились листовки с призывом прийти на молебен 7 апреля

У минских храмов появились листовки с призывом прийти на молебен 7 апреля7
- 6.04.2019, 13:40
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Молебен состоится 7 апреля в 12.00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.
Листовки с информацией об этом появились возле минских храмов, сообщил в Фейсбуке лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.
Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.
Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.