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Белорусский гандболист Александр Каршакевич отмечает 60-летие

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  • 6.04.2019, 13:33
Александр Каршакевич

Александр Каршакевич - один из игроков, с которым ассоциировалась звездная эпоха минского СКА.

Прославленному советскому и белорусскому гандболисту, олимпийскому чемпиону Сеула-1988 в составе сборной СССР, многократному чемпиону СССР, тренеру команды "СКА-Минск" Александру Каршакевичу сегодня исполнилось 60 лет, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Накануне дня рождения в штаб-квартире НОК в торжественной обстановке состоялась церемония награждения спортсмена. Принимая во внимание значительный вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений, а также популяризации гандбола в Беларуси, вице-президент НОК Сергей Репкин поздравил юбиляра и вручил почетную грамоту комитета.

"Имя Каршакевича известно не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Я лично видел людей, которые до сих пор просто восхищаются вашей игрой. То, что вы делали на площадке, незабываемо", - отметил Сергей Репкин.

Олимпийский чемпион поблагодарил НОК Беларуси за высокую оценку его труда.

"Самое главное в спорте - это честность. Спортсмены должны быть "чистыми", стремиться к победе, и тогда все обязательно получится. И важно любить свой вид спорта", - добавил Александр Каршакевич.

Александр Владимирович Каршакевич родился 6 апреля 1959 года в Ошмянах. Знаменитый белорусский гандболист, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион XXIV Олимпиады 1988 года в Сеуле в составе сборной СССР, серебряный призер XXII Олимпиады 1980-го в Москве, обладатель Кубка СССР 1980-1981 годов, чемпион СССР 1981, 1983-1984, 1987-1989 годов. Этот уникальный спортсмен первым придумал и активно использовал бросок с "подкруткой", благодаря чему мог забрасывать мячи в ворота противника практически с "нулевого" угла.

Александр Каршакевич - один из игроков, с которым ассоциировалась звездная эпоха минского СКА. С 1996 по 2007 год он являлся старшим тренером национальной команды Беларуси по гандболу, главным тренером национальной команды по гандболу. Сейчас он тренер команды "СКА Минск".


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