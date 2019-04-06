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Гуайдо: Надо быть решительными на улицах

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  • 6.04.2019, 13:39

Временный президент Венесуэлы призвал сторонников выйти на акцию протеста в Каракасе.

Лидер венесуэльской оппозиции и временный президент Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на демонстрацию в Каракасе в субботу.

"Давайте будем по-прежнему решительны на улицах, эта борьба за жизни всех венесуэльцев", - написал он в своем Twitter.

Ожидается, что на демонстрацию выйдут тысячи сторонников оппозиции. Акция запланирована на 11:00 по местному времени.

Накануне вице-президент США Майк Пенс вновь заявил о поддержке Вашингтоном оппозиционных сил Венесуэлы. Выступая в американском городе Хьюстоне в штате Техас, он отметил, что "народ Венесуэлы слишком долго страдал от жестоких притеснений со стороны власти". Он также заявил, что Венесуэла - "это общество беззакония, коррупции, насилия и преступности".

По словам М.Пенса, что к нынешнему моменту Венесуэлу покинули уже более 3 млн человек.

"Мы не будем бездействовать и безучастно наблюдать за тем, как жители Венесуэлы страдают от диктатуры и притеснений. Николасу Мадуро лучше бы не испытывать решительность Соединенных Штатов", - добавил М.Пенс.


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