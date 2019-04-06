Гуайдо: Надо быть решительными на улицах 1 6.04.2019, 13:39

Временный президент Венесуэлы призвал сторонников выйти на акцию протеста в Каракасе.

Лидер венесуэльской оппозиции и временный президент Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на демонстрацию в Каракасе в субботу.

"Давайте будем по-прежнему решительны на улицах, эта борьба за жизни всех венесуэльцев", - написал он в своем Twitter.

Ожидается, что на демонстрацию выйдут тысячи сторонников оппозиции. Акция запланирована на 11:00 по местному времени.

Salgamos de aquí a organizarnos. Todos tenemos algo qué hacer: articular a nuestra gente, conformar los Comités de Ayuda y Libertad y comunicar los puntos de protesta. Todavía podemos ser más de cara al inicio de la #OperaciónLibertad.



¡Nos vemos en las calles! pic.twitter.com/9A80bD74yS — Juan Guaidó (@jguaido) 6 апреля 2019 г.

Накануне вице-президент США Майк Пенс вновь заявил о поддержке Вашингтоном оппозиционных сил Венесуэлы. Выступая в американском городе Хьюстоне в штате Техас, он отметил, что "народ Венесуэлы слишком долго страдал от жестоких притеснений со стороны власти". Он также заявил, что Венесуэла - "это общество беззакония, коррупции, насилия и преступности".

По словам М.Пенса, что к нынешнему моменту Венесуэлу покинули уже более 3 млн человек.

"Мы не будем бездействовать и безучастно наблюдать за тем, как жители Венесуэлы страдают от диктатуры и притеснений. Николасу Мадуро лучше бы не испытывать решительность Соединенных Штатов", - добавил М.Пенс.