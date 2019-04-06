Искусственный интеллект будет мониторить земельные угодья Украины 1 6.04.2019, 13:55

Earth Observing System разрабатывает специальную платформу.

Компания Earth Observing System (EOS) разрабатывает новую платформу, которая позволит мониторить земельные угодья и их состояние благодаря анализу данных спутников, комбинируя их с данным "с поля", сообщает Agroportal.

Разработка сочетает в себе пакет инструментов для производственных и аналитических компаний аграрного сектора, а также IT-команд, задействованных в этой сфере. Платформа будет предоставлять информацию о состоянии сельскохозяйственных культур на любой территории 24/7, пояснили разработчики.

Программа будет постоянно обновлять информацию о погодных условиях (осадки, температуру воздуха, влажность, скорость ветра и тд), поэтому пользователи заранее будут узнавать о критических погодных условиях, которые могут угрожать культурам, утверждают в компании.

"EOS Crop Monitoring Tool позволит контролировать любые изменения в полях и проводить онлайн-мониторинг насаждения новых культур и их созревания. С ним фермеры могут оптимизировать свою работу и расходы на содержание полей, а также определить ключевые направления для развития", - отметил директор по продажам Александр Сакаль.

Earth Observing System (EOS) - это международная компания, которая предоставляет возможности автоматизированной ГИС-аналитики, сочетая информацию со спутниковых снимков и пространственные данные. Главный офис компании находится в Менло-Парк, Калифорния.