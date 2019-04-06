«А раньше вообще до обмороков доходило» 2 6.04.2019, 14:53

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Новополоцк и Полоцк в последнее время только и говорят что про факел на химзаводе «Полимир».

С 15 марта здесь вводят в строй цех № 104 производства «Полиэтилен». На предприятии уверяют: ориентировочно к середине апреля установка прекратит дымить. Но местные продолжают звонить и писать жалобы в различные инстанции, горячо обсуждать тему в соцсетях, выкладывать все новые и новые фото и видео открытого пламени и густого черного дыма факела. Tut.by съездил в Полоцк и Новополоцк, поговорил с жителями про экологию в городах-соседях, а также узнал у администрации завода, опасен ли дым, который привлекает столько внимания.

Фото: tut.by

Новополоцк, по сути, состоит из одной большой улицы — Молодежной (она идет через весь город с запада на восток), и промышленной зоны — здесь находится нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Его начали строить в 1958 году, рядом тогда возник рабочий поселок, который в 1963 году назвали Новополоцком.

Химический завод «Полимир» — это часть «Нафтана». В 2008 году на НПЗ произошла реорганизация, и к нему присоединили «Полимир», основанный в 1968-м.

Фото: tut.by

«Два города в дыму»

На улицах Новополоцка много мамочек с колясками или с маленькими детками за ручку. Разговорились с несколькими.

— Выйдешь на улицу с коляской — а тут дым, неприятный запах, — говорит Вероника. — Какой именно этот запах — даже объяснить сложно: в городе сейчас еще ремонтируют дороги, и запах асфальта смешивается с запахом, который идет из промышленной зоны. Как-то неспокойно от этого всего. У ребенка щечки «загораются»: аллергия, не аллергия, непонятно пока, ходим вот к врачу. Боимся.

Еще одна девушка, Анжелика, признается, что ее каждый день пугает факел, но она старается брать себя в руки:

— Вижу, что постоянно этот черный дым валит. Нас уверяют, что это не страшно. Но я не верю, что там нет совсем никаких выбросов в атмосферу. У нас же растут дети, и мы боимся за их здоровье, за их будущее. Но мы же сами ничего не можем изменить. Этот завод у нас есть и будет. Поэтому просто живу, стараюсь не нервничать, не пускать в душу лишние страхи.

В парке прогуливается, опираясь на палочку, пенсионерка Валентина Тимофеевна:

— Дым сильный вижу, а вот про запах ничего не могу сказать: после инсульта я не чувствую запахов. Но от многих людей слышу, что у них аллергия — и у детей, и у стариков. Внук мой жалуется, что ему трудно дышать. И обратила внимание на деревья в парке: они какие-то слабые, словно неживые, эти сосны. Возможно, из-за загрязнения воздуха. А так — город наш красивый, зеленый. И я его люблю.

80-летняя Валентина Ильинична продает домашние соленья и варенья рядом с центральным парком:

— Я живу полгода в городе, а полгода на даче — в 50 километрах отсюда. Так вот, когда приезжаю в Новополоцк, у меня постоянно болят глаза. Становятся красные и «режут». А за городом эта неприятность меня никогда не беспокоит.

На семейную прогулку в парк вышли Лариса Ивановна, Сергей Викторович и их внук Антон.

— Ребенок каждый день подходит к окошку и спрашивает: что это горит и почему так страшно? — описывает утро в семье Лариса Ивановна. — Мы с дедушкой ему объясняем: это сгорают отходы на заводе. Город наш очень красивый, но экология, к сожалению, здесь плохая, хотя в СМИ сообщают, что принимают меры по улучшению ситуации. Однако у Антоши, когда он в городе, на коже аллергия. А на даче, она у нас в Россонском районе, ее нет. Скажу и о себе: поработав на «Нафтане» всего три года, я по сегодняшний день не могу пользоваться косметикой. Глаза становятся красные. И всегда, когда пересекаю территорию промышленной зоны, становится плохо. А раньше вообще до обмороков доходило. Чувствительные люди в одну минуту в нашем городе чувствуют на себе, какая тут экология.

— Но в целом ситуация стала лучше, чем была раньше. Теперь дышать, что ни говори, легче, — дополняет жену Сергей Викторович.

Фото: tut.by

Поинтересовались, что думают о дымящем факеле жители соседнего Полоцка.

— Многие полочане, как и новополочане, боятся, что он выбрасывает в воздух опасные вещества. Сколько вон в интернете комментариев на эту тему! Но вместе с тем мы понимаем: даже когда этот цех доделают, введут в строй, абсолютно чистыми города-соседи не будут никогда, — считает Ирина. — Новополоцк строили для «Нафтана», а не наоборот. И, естественно, там всегда будет такой воздух. Соответственно, он будет такой и в Полоцке. Остается только ждать, когда этот факел перестанет дымить, станет немного спокойнее.

Фото: tut.by

Молодой полочанин не назвал свое имя, но представился работником «Нафтана»:

— Что сказать… Два города в дыму. Это факт.

— Но его сейчас не видно, в центре Новополоцка мы не видели дыма точно.

— Больше всего дым виден в утреннее и вечернее время. Сейчас — днем и в солнечную погоду — он есть, но почти незаметен. А дышать, да, тяжело, особенно плохо аллергикам. Много кто жалуется на проблемы со здоровьем. Только ветер подул на Полоцк — сразу резкий запах газа. Хотелось бы, чтобы быстрее закончились эти пусконаладочные работы.

Комментарий завода: «Факел скоро будет гореть без дыма»

Заместитель главного инженера завода «Полимир» по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов Василий Буровцев объяснил, что с 15 марта после реконструкции идут пусковые операции в цехе № 104 производства «Полиэтилен»:

— И поэтому факельная система завода работает при повышенных нагрузках, в так называемом дымном режиме. Утилизация — сжигание газообразных веществ, которые не должны попасть в атмосферу, происходит с образованием копоти. Но когда пусковые операции завершатся — а мы планируем уложиться до середины апреля — факел будет гореть бездымно. И наше предприятие, и наши украинские партнеры — компания «Северодонецкий ОРГХИМ» — прилагаем все усилия, чтобы сделать это как можно быстрее.

Фото: tut.by

Специалист обращает внимание, что на «Полимире» постоянно работают два факельных ствола:

— При этом один из факелов — тот, который справа, не дымит. Это факельный ствол первой очереди, которая все время эксплуатируется в штатном режиме. После выхода на стабильный режим цеха № 104 факельный ствол второй очереди также прекратит дымление.

Фото: tut.by

Василий Буровцев поясняет, что факельная система осуществляет полезную функцию:

— Во всем мире промышленную и экологическую безопасность при эксплуатации крупных химических и нефтехимических предприятий обеспечивают факельные системы. И на «Полимире» она — не исключение. Система сжигания разработана давно и эксплуатируется на заводе около 50 лет. Сейчас, при пусковых операциях в цехе № 104, «дымный» режим, конечно, привлекает внимание населения. Но этот черный дым — нормальный технологический процесс, предусмотренный технологическим регламентом.