Виктория Азаренко: Очень взволнована и хочу продолжать в том же духе 2 6.04.2019, 14:55

Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка прокомментировала победу на россиянкой в четвертьфинале турнира в Монтеррее.

- Очень взволнована и хочу продолжать в том же духе. Я прогрессирую, это помогло мне сделать еще один шаг. Довольна, что от матча к матчу мне удается что-то делать лучше. Игра была очень сложной. Анастасия Павлюченкова — потрясающая теннисистка и неимоверная чемпионка. В прошлом мы провели немало матчей, и ни один из них не был легким. В таких поединках есть возможность оценить свой уровень, — цитирует Викторию Азаренко официальный сайт WTA.

За право выйти в финал Азаренко сразится с представительницей Германии Ангеликой Кербер, обыгравшей бельгийку Кирстен Флипкенс.