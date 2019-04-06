В Китае тестируют в школах «умные» головные обручи 1 6.04.2019, 15:05

Обручи контролируют внимательность детей.

В ряде школ в Китае начали тестирование «умных» головных обручей, позволяющих контролировать внимательность детей в классе.

На снимке класс в начальной школе в Ханчжоу (провинция Чжэцзян). У школьников на голове носимое устройство под названием Focus 1, изготовленное стартапом из Бостона BrainCo Inc. В разработке носимого устройства также участвовали специалисты центра исследования мозга при Гарвардском университете, пишет toneto.net.

В носимом устройстве Focus 1 используются электроэнцефалографические (ЭЭГ) датчики для измерения внимательности. Учителя могут отслеживать уровень внимания учащихся на информационной панели, определяя, какой из учеников отвлёкся. По индикаторам также можно определить, что кто-то из учеников бездельничает.