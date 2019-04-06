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Цена очковтирательства

  • Кирилл Иванов
  • 6.04.2019, 15:38

Наведение марафета перед приездом высокопоставленных гостей давно стало белорусской традицией.

Настолько давно, что Лукашенко устал упрекать чиновников в излишнем очковтирательстве и прямым текстом пояснил, что не видит в этом ничего плохого. Случилось это во время недавнего посещения Барановичей:

— Город привели в порядок, что-то покрасили, отремонтировали. Это естественно. В силу особенностей моего характера я не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают.

На ферме в Шкловском районе к приезду гостя до конца прибраться не успели. А ведь год назад, инспектируя объекты холдинга «Купаловское», Лукашенко ясно дал понять, чего ждет от местных чиновников:

— Надо наводить этот лоск. Вы должны работать, как работает фермер, частник. Это проект государственной важности, мы его должны реализовать. Мы втягиваемся в серьезный проект. Работы идут крайне медленно, бессистемно.

Разбор полетов в коровнике затронул целый ряд чиновников самого разного уровня. Но если для большинства из них скандальная история закончилась лишь передислокацией в другое высокое кресло, то для простого финансиста Шкловского райисполкома очередная поездка с ведром побелки на ферму накануне визита руководства страны закончилась трагически.

И что самое печальное, он стал не первой жертвой борьбы за лоск. В ноябре 2017-го в Буда-Кошелевском районе трагически погиб бывший спасатель МЧС, которого отправили чистить крышу коровника к приезду Лукашенко.

В этот список, не исключаем, можно включить и первого руководителя холдинга «Купаловское» Дмитрия Василевского, которому довелось выполнять спущенные сверху амбициозные задачи в максимально сжатые сроки.

Кирилл Иванов, «Cалiдарнасць»


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