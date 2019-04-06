Почему брендовая одежда в Беларуси стоит дороже? 6.04.2019, 16:00

За счет чего всемирно известный масс-маркет дорожает по пути к белорусскому покупателю.

Часто в разговорах жителей Беларуси можно услышать нарекания, что за импортные товары в отечественных магазинах приходится переплачивать. Некоторые принципиально делают покупки за границей.

Корреспондент Завтра твоей страны проверила, насколько дороже брендовая одежда и обувь в Беларуси, чем в странах Евросоюза, и попросила экспертов объяснить, почему отечественный покупатель вынужден переплачивать.

Мы сравнили по несколько вещей из женского, мужского и детского гардероба трех известных марок и убедились, что большинство из них действительно в Беларуси стоят дороже. Например, женское пальто в белорусском магазине Mango оказалось в два раза дороже, чем его предлагают покупателям в соседних странах ЕС и в Италии.

А цены на мужскую одежду сильно отличаются даже среди стран Евросоюза. Ее выгодней всего покупать в Польше.

Для справедливости стоит отметить, что одежду автор выбирала наугад, не стараясь найти ту, что обязательно в Беларуси стоит дороже. Но в коллекциях разных стран могут быть и те вещи, которые стоят примерно одинаково или даже окажутся дешевле для отечественных покупателей

Импортные товары по дороге от производителя до отечественного покупателя неизбежно дорожают, подтверждает председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

— Во-первых, по нашему законодательству требуется предоплата за товары. И то, что бизнесмены осуществляют живые предварительные выплаты, а не рассчитываются после поставки товара, удорожает его себестоимость, — объясняет лидер предпринимателей. — Во-вторых, закупки осуществляются на маленький рынок, значит, поступают небольшими партиями. Себестоимость доставки одной единицы товара в крупной оптовой партии всегда ниже, чем в небольшой. Соответственно, будет отличаться и цена.

Для поставок из стран, не входящих с Евразийский экономический союз, довольно высока стоимость входа на белорусский рынок. К примеру, ввозной НДС на продукцию легкой промышленности составляет 20% от стоимости. Эти расходы тоже влияют на конечную цену товара.

— Надо смотреть на систему налогообложения, потому что ставки налогов могут различаться, — отмечает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Отдельно аналитик BusinessForecast.by выделяет затраты, связанные с арендой торговых площадей.

— Если мы говорим о Минске, то, на мой взгляд, ставки аренды здесь завышены. А стоимость аренды тоже напрямую влияет на стоимость товаров, — говорит экономист.

Он считает, что с учетом стабилизации макроэкономической среды, удешевления стоимости кредитных ресурсов, владельцы торговых помещений и торгово-развлекательных центров могли бы «подвинуться» в сторону снижения ставок для арендаторов. Это, с одной стороны, решило бы их проблемы с наполнением торговых площадок, с другой – гарантировало бы длительные отношения с партнерами.

Отдельно эксперты выделяют бюрократические процедуры и административные барьеры, такие как сертификация вводимой в страну продукции. К тому же даже в магазинах одного бренда рентабельность в разных странах будет отличаться.

— Не исключено, что при сопоставимых затратах в Польше рентабельность, условно, будет 10-12%, а в Беларуси решили выжимать 25-30%. Такая проблема может быть потому, что в Польше более благоприятная среда, ниже ставка аренды и ставки по кредитам, нет таможенных барьеров внутри ЕС, — предполагает Александр Муха.

Получается, что в таких условиях компании более активно конкурируют друг с другом. И это подталкивает их уменьшать уровень рентабельности, за счет снижения цен на свои товары.

— В Беларусь же бренды пришли относительно недавно, белорусы ими еще не избалованы. И пока этих брендов на белорусском рынке не так много, уровень конкуренции среди них не столь высок. Это дает им возможность даже при прочих равных условиях держать более высокие цены, — отмечает Александр Муха.

Тем не менее экономист считает, что в Беларуси следовало бы искать баланс с точки зрения ввозных ставок таможенных пошлин и поддержки национальных производителей ради выгоды потребителей. А в среднесрочной перспективе он видит предпочтительным постепенное последовательное уменьшение ставок ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС.