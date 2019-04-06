Умер предшественник Путина на посту главы ФСБ 2 6.04.2019, 16:05

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Николай Ковалёв

Николай Ковалев занимал пост директора ФСБ с 1996-го по 1998 годы.

Умер депутат Госдумы фракции "Единая Россия", бывший директор ФСБ Николай Ковалёв. Об этом сообщил в своём фейсбуке вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, cообщает "Радио Свобода".

Генерал армии Ковалев с 1974 года служил в КГБ, после развала Советского Союза был заместителем начальника московского отделения Федеральной службы контрразведки, в 1996 году был назначен президентом Борисом Ельциным на пост директора ФСБ. На этом посту его в 1998 году сменил будущий президент России Владимир Путин.

С 2000 года избирался в Госдуму, был депутатом пяти созывов.

Вот что писал о Ковалёве исследователь и историк российских спецслужб Леонид Млечин.

"Более всего карьере Ковалева повредил скандал, который разгорелся, когда офицер ФСБ заявил, что ему было приказано убить известного предпринимателя Бориса Березовского.

Весной 1998 года в кабинете заместителя главы президентской администрации Евгения Савостьянова подполковник госбезопасности Александр Литвиненко написал заявление, в котором сообщил, что этот приказ ему в конце 1997 года отдал заместитель начальника управления по разработке и пресечению деятельности преступных организаций ФСБ капитан второго ранга Камышников. Литвиненко назвал имена свидетелей – своих сослуживцев из 7-го отдела управления.

Осенью 1998 года Литвиненко с четырьмя коллегами устроили пресс-конференцию, на которой говорили, что "приказ убить исполнительного секретаря СНГ Березовского не случайность в практике ФСБ". Руководитель Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб позднее рассказывал Радио Свобода, что в Кремле воспользовались этой конференцией, чтобы сместить Ковалёва и назначить на его место Путина.

В ноябре 2006 года Литвиненко, к тому времени порвавший с ФСБ и переехавший в Великобританию, умер в Лондоне в результате отравления полонием.