БАТЭ разгромил «Энергетик-БГУ»
- 6.04.2019, 16:13
Новичок борисовчан Антон Сарока забил первый гол и оформил дубль.
Борисовский БАТЭ нанес поражение "Энергетику-БГУ" в матче 2-го тура чемпионата страны 4:0. Дублями отметились Антон Сарока и Игорь Стасевич, cообщает "Прессбол".
ЭНЕРГЕТИК-БГУ — БАТЭ — 0:4
Минск. 6 апреля. Стадион ФК “Минск”. 14.00. Билет — 4-5 рублей.
Судьи — А.Василевич, А.Полуянов (оба — Мозырь), Д.Загорельский (Орша).
ЭНЕРГЕТИК-БГУ: Лесько, Носко (к), В.Садовский, Шкурдюк, Гречишко, Мавату (Диас, 68), Яскович, Юдчиц (Шкурин, 61), Васильев, Джумашев (Плехов, 61), Тве.
Запасные: Синенко, Ходжамов, Кисель, Война.
БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Березкин (Виллюмссон, 71), Сарока (Дубаич, 79), Филипенко, Стасевич (к) (Милич, 84), Волков, Бага, Ходжаниязов, Мукам.
Запасные: Чичкан, Скавыш, Риос, Бессмертный.
ГОЛЫ: 0:1 — Стасевич (22). 0:2 — Сарока (44). 0:3 — Сарока (70). 0:4 — Стасевич (74).
Предупреждения: Гречишко (51), Мукам (66), Ходжаниязов (87).