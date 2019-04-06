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БАТЭ разгромил «Энергетик-БГУ»

  • 6.04.2019, 16:13

Новичок борисовчан Антон Сарока забил первый гол и оформил дубль.

Борисовский БАТЭ нанес поражение "Энергетику-БГУ" в матче 2-го тура чемпионата страны 4:0. Дублями отметились Антон Сарока и Игорь Стасевич, cообщает "Прессбол".

ЭНЕРГЕТИК-БГУ — БАТЭ — 0:4

Минск. 6 апреля. Стадион ФК “Минск”. 14.00. Билет — 4-5 рублей.

Судьи — А.Василевич, А.Полуянов (оба — Мозырь), Д.Загорельский (Орша).

ЭНЕРГЕТИК-БГУ: Лесько, Носко (к), В.Садовский, Шкурдюк, Гречишко, Мавату (Диас, 68), Яскович, Юдчиц (Шкурин, 61), Васильев, Джумашев (Плехов, 61), Тве.

Запасные: Синенко, Ходжамов, Кисель, Война.

БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Березкин (Виллюмссон, 71), Сарока (Дубаич, 79), Филипенко, Стасевич (к) (Милич, 84), Волков, Бага, Ходжаниязов, Мукам.

Запасные: Чичкан, Скавыш, Риос, Бессмертный.

ГОЛЫ: 0:1 — Стасевич (22). 0:2 — Сарока (44). 0:3 — Сарока (70). 0:4 — Стасевич (74).

Предупреждения: Гречишко (51), Мукам (66), Ходжаниязов (87).


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