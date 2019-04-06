«Людей больше, чем нелюдей. Будем вместе!» 1 6.04.2019, 16:23

Белорусы помолятся за избавление от лукавого в праздник Благовещения.

Идею провести 7 апреля молебен в центре Минска поддержала общественная активистка Елена Толстая:

«Куропатская Голгофа - символ страдания и возрождения белорусской нации.

Разрушая кресты в Национальном Некрополе в Крестопоклонную неделю, нелюди наносят очередной удар по белорусской нации.

Но людей больше, чем нелюдей. Мы будем вместе.

Мы будем молиться в день Благовещения.

Защитим веру предков!

Защитим себя!

Защитим Беларусь!», - написала активистка в «Фейсбуке».

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.