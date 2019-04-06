США предостерегают Мадуро от последней ошибки 6.04.2019, 16:39

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон рассматривает военное вмешательство в Венесуэлу.

Возможный арест президента Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» для режима Николасa Мадуро. Об этом на телефонном брифинге заявил высокопоставленный чиновник администрации США, сообщает РБК.

По данным агентств, сотрудник администрации заявил, что последствия ареста Гуаидо станут «разрушительными» для Мадуро и что США пристально следят за ситуацией в стране. Он подчеркнул, что Мадуро нарушает Конституцию и способствует репрессиям, и поэтому США, хоть и не хотят этого, в том числе рассматривают вариант военного вмешательства.