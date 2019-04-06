В Куропатах произошла авария с участием строительной техники 15 6.04.2019, 16:49

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Водитель самосвала повредил два легковых автомобиля.

Вблизи Куропат на кольцевой дороге самосвал с бетоном стал причиной крупной аварии. Водитель самосвала двигался задним ходом, в результате были повреждены два легковых автомобиля, cообщает «Белсат».

Строители ставят сейчас ограждение возле кольцевой дороги. Столбы для ограды заливают бетоном. В определенный момент водитель самосвала начал двигаться задним ходом. При этом автомобиль не был обозначен должным образом, не включил аварийную световую сигнализацию. Мало того, на дороге не установили знаки, которые предупреждали бы, что ведутся строительные работы. Поэтому другие участники дорожного движения не сумели вовремя отреагировать на препятствие, и в результате два легковых автомобиля столкнулись с самосвалом.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.