«Нефтяные склоки» России и Саудовской Аравии 6.04.2019, 17:02

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В российско-саудовском партнерстве по нефти стала ощущаться довольно заметная напряженность.

Катарское издание «Аль-Араби аль-Джадид» написало следующее: «После того, как русские побудили Саудовскую Аравию отсрочить принятие окончательного решения по предстоящему сокращению нефтедобычи, в российско-саудовском партнерстве по нефти, которое до сих пор выглядело незыблемым, стала ощущаться довольно заметная напряженность», пишет пишет «Хоросан» (перевод inosmi.ru).

В ходе переговоров, которые недавно завершились в столице Азербайджана Баку, министр энергетики России Александр Новак сумел убедить Комитет по мониторингу над сокращением нефтедобычи при ОПЕК провести новое совещание, на котором будут достигнуты новые договоренности о продлении режима сокращенной нефтедобычи. И его аравийский коллега, министр энергетики королевства Халид аль-Фалих, принял это предложение. Об этом также сообщила упомянутая катарская газета.

Вместе с этим, решение о продлении переговоров, как представляется, свидетельствует о серьезных противоречиях между самым влиятельным членом организации ОПЕК — Саудовской Аравией, и Россией — самым влиятельным игроком в лагере стран-«не ОПЕК». Несмотря на всестороннюю поддержку и консенсус в рядах стран-членов ОПЕК по продлению режима сокращения нефтедобычи, это не вполне устраивает российского министра энергетики, — утверждают знакомые с ситуацией источники.

Таким образом, 25-26 июня должно пройти новое заседание (стран ОПЕК и «не ОПЕК») по рассмотрению данного вопроса. В случае, если противоречия не будут урегулированы за предстоящие месяцы, то весьма возможно, поставщикам нефти на мировой рынок придется в дальнейшем адаптироваться к значительны изменениям, которые, как ожидается, произойдут на рынке.

Кроме того, комментаторы ситуации и аналитики утверждают, что в настоящий момент отпала необходимость в крепком и прочном сотрудничестве по вопросам нефтедобычи между Россией и Саудовской Аравией. Происходящее (в частности, перенос заседания ОПЕК) говорит о том, что Россия теперь не считает необходимым продолжать данную политику (по сокращению добычи), а также о сомнениях в России в правильности данного курса.

Когда ОПЕК в конце 2016 года заключила сделку с Россией относительно снижения нефтедобычи, и, казалось бы, прежнему соперничеству между ОПЕК и крупными поставщиками из числа стран, не принадлежащих ОПЕК, был положен конец, многие называли сложившиеся дружеские отношения между Новаком и аль-Фалихом своеобразным символом этого достигнутого консенсуса. Казалось бы, намечалось складывание беспрецедентного стратегического партнерства (между Россией и Саудовской Аравией), партнерства, которое держало в своих руках весь рынок энергоресурсов. Кроме того, стороны даже намеревались оформить и другие проекты, в числе которых, в частности, было и инвестирование в восстановление экономики Сирии.

Теперь же, однако, есть большие сомнения, что все эти большие планы получат дальнейший ход. Саудовской Аравии сейчас крайне необходимо покрыть чем-то возникший в настоящем году бюджетный дефицит, и королевство очень надеялось на цену на мировом рынке нефти, как минимум в 95 долларов за баррель. Однако Россия полагает, что обладает достаточной экономической мощью и более диверсифицированной промышленной базой, чтобы позволить себе некоторую гибкость в отношении цен на нефть. В ее бюджет на 2019 год была заложена цена в 40 долларов за баррель непереработанного нефтяного сырья.

К 12 марта текущего года Россия уже наполовину выполнила свои обязательства по сокращению нефтедобычи и рассчитывала еще на несколько недель для того, чтобы выполнить их полностью. Об этом же свидетельствуют и слова российского министра энергетики Новака в интервью «Блумберг» («Bloomberg») о достигнутом «хрупком балансе» на мировом рынке.

Тем самым Новак хотел сказать, что рынок уже установил приемлемую цену для всех игроков — и для поставщиков энергоресурсов, и для потребителей. По его словам, единственным предметом для беспокойства сейчас является Венесуэла, политическая стабильность в которой, как и колебания нефтедобычи этой латиноамериканской страны, сильно затрудняют странам ОПЕК предпринять в данный момент необходимые и выгодные им шаги.

Также российский министр подчеркнул, что рассматривать меры по дальнейшему сокращению нефтедобычи пока преждевременно. Однако это противоречит заявлениям аль-Фалиха, которые прозвучали на пресс-конференции в ходе упомянутой встречи в Баку. По словам министра королевства, «миссия по восстановлению баланса на нефтяном рынке пока еще не выполнена». Он, в частности, упомянул в этой связи колоссальные запасы нефти в распоряжении США, которые способны резко изменить баланс. Министр энергетики Саудовской Аравии подчеркнул, что его страна рассчитывает продолжать сокращать нефтедобычу, и даже в большей степени, чем это предусмотрено достигнутыми договоренностями.