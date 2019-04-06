Фотофакт: Главное дерби России в белорусских тонах
- 6.04.2019, 17:07
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Российский интернет-портал перед дерби «Спартак» — ЦСКА изобразил Олега Кононова и Виктора Гончаренко в вышиванках.
Российский портал sport24.ru накануне принципиального московского дерби между "Спартаком" и ЦСКА изобразил главных тренеров команд Олега Кононова и Виктора Гончаренко в национальных белорусских костюмах (вышиванках), подчеркивая тем самым их тесную связь с Беларусью, cообщает "Прессбол".
Матч "Спартак" — ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, на домашней арене "красно-белых". Начало в 19.00.
"Главное дерби России сегодня пройдет в белорусских тонах. Кто сильнее: Олег Георгиевич или Виктор Михайлович? Узнаем уже совсем скоро!" — пишет твиттер sport24.ru.
Главное дерби России сегодня пройдёт в белорусских тонах 🇧🇾— SPORT24.ru (@sport24_ru) 6 апреля 2019 г.
Кто сильнее: Олег Георгиевич или Виктор Михайлович? Узнаем уже совсем скоро! pic.twitter.com/JfKCbQfDKu