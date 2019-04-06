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Фотофакт: Главное дерби России в белорусских тонах

  • 6.04.2019, 17:07
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Российский интернет-портал перед дерби «Спартак» — ЦСКА изобразил Олега Кононова и Виктора Гончаренко в вышиванках.

Российский портал sport24.ru накануне принципиального московского дерби между "Спартаком" и ЦСКА изобразил главных тренеров команд Олега Кононова и Виктора Гончаренко в национальных белорусских костюмах (вышиванках), подчеркивая тем самым их тесную связь с Беларусью, cообщает "Прессбол".

Матч "Спартак" — ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, на домашней арене "красно-белых". Начало в 19.00.

"Главное дерби России сегодня пройдет в белорусских тонах. Кто сильнее: Олег Георгиевич или Виктор Михайлович? Узнаем уже совсем скоро!" — пишет твиттер sport24.ru.


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