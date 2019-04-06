Оккупационные власти заблокировали 12 украинских сайтов в Крыму 1 6.04.2019, 18:49

Кроме этого, 28 сайтов заблокированы частично.

Десять провайдеров в оккупированном Россией Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Кроме этого, 28 сайтов заблокированы частично.

Как передает censor.net, об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в феврале-марте 2019 года.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), КСТ (Симферополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Orange-net (Бахчисарай), Волна-мобайл (Джанкой)

КПГ проверила 34 украинских информационных сайта, доступ к которым частично либо полностью заблокирован минимум в одном из вышеперечисленных населенных пунктов.