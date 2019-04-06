Блогер NEXTA: Что ж ты так, Коля? 1 6.04.2019, 18:53

1,070

Степан Светлов

Известный блогер рассказал о поимке еще одного пьяного милиционера за рулем.

Трудно началось сегодняшнее солнечное субботнее утро 6 апреля для сотрудника Минского городского управления Департамента охраны МВД Беларуси прапорщика милиции Николая Сергеевича Андрюка. А все почему? Правильно, потому что вчера была пятница, пишет блогер NEXTA в cвоем Telegram-канале.

Отметил ее 38-летний прапорщик обильным употреблением спиртного. А на утро субботы, как и принято у "коренных минчан", твердо решил: "Домой поеду". Сел за руль своего личного Volkswagen Golf, да и отправился выполнять директиву Лукашенко о "Годе малой родины".

Благородным планам помешали сотрудники другого милицейского подразделения - знаменитого спецотряда ГАИ "Стрела". Они остановили грустного прапорщика и попросили подышать в трубочку. Результат - 0,5 промилле. Для белорусского милиционера это, прямо скажем, немного, но для изъятия на 5 лет водительского удостоверения более чем достаточно.

В отношении Николая составлен административный протокол по части 1 статьи 18.16 КоАП РБ - "Управление транспортом в состоянии алкогольного опянения". При этом в документе отмечено, что у сотрудника милиции был законный выходной, а на нем - гражданская одежда.

Переодеваться опять в форму Николаю, судя по всему, больше не понадобится. Зато накатывать станет можно не только по пятницам.

Что ж ты так, Коля?