Марадона решил уйти из мексиканского клуба 6.04.2019, 19:03

Диего Марадона

Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа» заявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Диего Марадона по окончании сезона покинет пост главного тренера «Дорадос де Синалоа», сообщает Infobae. Об этом он заявил после ничьей с «Венадос» в матче второго мексиканского дивизиона (1:1). По мнению 58-летнего аргентинского специалиста, судья должен ошибочно не назначил пенальти в концовке встречи, сообщает РБК.

В турнирной таблице клаусуры (весеннего чемпионата) «Дорадос де Синалоа» занимает третье место, набрав в 13 матчах 19 очков. Команда Марадоны уступает лишь «Атлетико де Сан-Луис» (26 баллов) и «Минерос». При этом «Дорадос де Синалоа» уже гарантировал себе место в плей-офф и продолжение борьбы за выход в высший дивизион.

«Я покину команду после завершения клаусуры. Очень жаль, но я уже принял это решение. Почему судьи не ставят пенальти в пользу нашей команды? Просто это команда Марадоны. И все!» — сказал чемпион мира 1986 года.

Марадона возглавил «Дорадос де Синалоа» в сентябре 2018 года. С мая 2018 года он также занимает пост главы правления брестского «Динамо». Аргентинец подписал с белорусской командой трехлетний контракт, он занимается развитием клуба, а также подбором футболистов. Однако Марадона в Бресте появился только несколько раз.