Волкер о Порошенко: Cделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину 4 6.04.2019, 19:16

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ФОто: EPA

Представитель Госдепа CША назвал выборы в Украине действительно демократическими.

Представитель Государственного департамента США Курт Волкер прокомментировал украинские выборы и оценил роль действующего Президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ, cообщает lb.ua.

Об этом он сказал в эфире американского телеканала PBS.

"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу (Владимир Зеленский, - ред.). Или они хотят кого-то, кто (как действующий президент Петр Порошенко, - ред.), возможно, разочаровал их в каком-то отношении, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?" - сказал он.

Волкер также сравнил нынешние выборы президента Украины с выборами, которые прошли во Франции и США. Он подчеркнул, что в Украине действительно демократические выборы, поскольку никто не знает, как они закончатся.

"И что хорошо - это действительно демократические выборы. Мы не знаем, как они закончатся", - подытожил он.

Напомним, все международные наблюдатели признали президентские выборы в Украине честными, прозрачными и демократичными.

Напомним, в ОБСЕ назвали выборы в Украине конкурентными и отметили, что граждане имели возможность свободного волеизъявления.