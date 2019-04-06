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Что Владимир Зеленский говорил о Крыме за пять лет?

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  • 6.04.2019, 20:17
Фото: Владимир Зеленский/Facebook

В своей программе кандидат в президенты Украины ни разу прямо не упоминает Крым.

Артисты студии Владимира Зеленского высмеивали в своих скетчах риторику президента России Владимира Путина. Они посвящали Крымскому полуострову песни. Шутили о «мертвом» сезоне и о прекращении поставок пресной воды с материка, cообщает Крым.Реалии.

Вспоминали о крымских татарах. При этом в своей программе кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ни разу прямо не упоминает Крым. Что Зеленский (и его коллеги) говорили о Крыме?

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов избирателей: актер и бизнесмен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко выходят во второй тур. Украинский журналист из Крыма, автор Крым.Реалии Павел Казарин сообщил, что ему и его коллеге Мирославе Барчук предложили провести дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.


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