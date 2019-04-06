Николай Статкевич обратился к священникам и верующим всех христианских конфессий Беларуси

Николай Статкевич обратился к священникам и верующим всех христианских конфессий Беларуси4
- 6.04.2019, 20:27
Снос крестов глубоко затрагивает наши чувства.
Власти с применением насилия и арестов снесли в Куропатах около 100 христианских крестов. Произошло не только оскорбление памяти десятков тысяч жертв сталинских репрессий. Насильственный снос крестов глубоко затрагивает наши чувства как христиан.
В воскресенье 7 апреля в 12.00 у Свято-Духова кафедрального собора на столичной площади Свободы состоится молебен в память невинно убиенных в Куропатах. Также мы помолимся, чтобы Господь простил нам оскорбление Креста, на котором Он принял страдания ради нашего спасения.
Призываю священнослужителей и верующих всех христианских конфессий принять участие в молитвенном собрании на площади Свободы в Минске.
Слава Иисусу Христу!
Николай Статкевич, "Фейсбук"