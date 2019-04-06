Закон — не дышло 6.04.2019, 20:33

Быть может, пора прекратить эту правовую вакханалию?

Как хочу, так и трактую! А потом могу 5 раз передумать. Такая позиция различных госорганов, регулярно выпускающих разъяснения к нормативным правовым актам, уже давно вызывает возмущение и граждан, и субъектов хозяйствования, cообщает «Экономическая газета».

Но возникает логичный вопрос: быть может, пора прекратить эту правовую вакханалию, когда чуть ли не рядовой сотрудник любого министерства может изменить суть нормативного акта до неузнаваемости? Либо когда «пропихиваются» вроде бы безобидные законопроекты, но потом вокруг них неожиданно для всех возникает масса «токсичных» для налогоплательщиков разъяснений.

На пресс-завтраке, организованном РСПП и БНПА, доцент юридического факультета БГУ Алексей Лукашов рассказал, что одной из инициатив этих бизнес-союзов стало обращение с предложениями рассмотреть вопросы несовершенства и правовой неопределенности норм законодательства, делегирующих исполнительной власти дачу разъяснений по вопросам применения законов.

Цель обращения — принятие мер, направленных на совершенствование тех либо иных норм законов и приведение их в соответствие с Конституцией Республики Беларусь.

В чем проблема применения норм, делегирующих исполнительной власти полномочия на дачу разъяснений по вопросам правоприменительной практики законодательства?

Во-первых, предоставляя право или обязывая республиканские органы госуправления давать разъяснения по вопросам применения законодательства, парламент в лице его нижней палаты фактически уходит от выполнения обязанности по официальному толкованию принимаемых им законов (п. 2 ч. 1 ст. 87 Конституции). Получается смешная ситуация, когда тот, кто принимает законы, предлагает их трактовать другим. Причем подписи под «трактованиями» на обращения субъектов хозяйствования стоят от министров до начальников управлений и отделов.

Во-вторых, реализация исполнительной властью норм о даче ею разъяснений по вопросам применения законодательства осуществляется в рамках неофициальных толкований, что лишает разъяснения законодательства, даваемые исполнительной властью, качеств нормативного правового акта (п.п. 6–10 ст. 2, ч. 1–3 ст. 69 Закона от 17.07.2018 № 130-3 «О нормативных правовых актах»).

Такие разъяснения носят рекомендательный характер и не являются обязательными для их применения.

В-третьих, нередки случаи, когда исполнительная власть, давшая разъяснения по вопросу применения законодательства, принимает решения по конкретным делам или вопросам в противоречие с ранее данными разъяснениями, в том числе мотивируя такое решение указанием на то, что они носят рекомендательный характер (например, решения комиссии МАРТ по жалобам участников госзакупок, принимаемые в противоречие с разъяснениями МАРТ).

В-четвертых, имеют место случаи, когда исполнительная власть, давая разъяснения, занимает по тому или иному вопросу, не урегулированному должным образом или урегулированному неоднозначно в законодательстве, позицию, противоречащую программным положениям нормативных правовых актов большей юридической силы.

Например, позиция Минфина в разъяснениях от 27.12.2016 № 13-1-46/459, от 07.04.2017 № 13-1-46/4056 по вопросу о праве страховых брокеров путем заключения гражданско-правовых договоров привлекать физических лиц, включая ИП, для выполнения отдельных функций страховых брокеров при осуществлении посреднической деятельности по страхованию, противоречащая предписаниям подп. 9.1 п. 9 директивы Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь»).