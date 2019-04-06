Cергей Доренко: Бабич вырвет Лукашенко клыки 20 6.04.2019, 21:12

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Сергей Доренко

Российский посол был направлен в Беларусь, чтобы его «препарировать.

Российский журналист Сергей Доренко прокомментировал новость о российской кредите в 600 миллионов долларов для Беларуси и заявил, что российский посол Михаил Бабич стал первым политическим конкурентом Лукашенко с 1994 года и что Бабич «вырвет ему клыки», пишет nn.by.

Доренко назвал Лукашенко «политическим животным», которое годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу.

«Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо», — сказал российский журналист

Единственный политический конкурент для Лукашенко сейчас — посол России Михаил Бабич, считает журналист.

«Если бы вы сейчас сказали мне: делайте ставки, я бы поставил на Бабича против Лукашенко два к одному. Бабич его разделает под орех», — сказал Доренко.

Бабич был направлен в Беларусь «препарировать Лукашенко», считает журналист.

«Бабич вырвет ему клыки», — заявил Доренко.