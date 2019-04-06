закрыть
6 апреля 2019, суббота, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Cергей Доренко: Бабич вырвет Лукашенко клыки

20
  • 6.04.2019, 21:12
  • 3,726
Сергей Доренко

Российский посол был направлен в Беларусь, чтобы его «препарировать.

Российский журналист Сергей Доренко прокомментировал новость о российской кредите в 600 миллионов долларов для Беларуси и заявил, что российский посол Михаил Бабич стал первым политическим конкурентом Лукашенко с 1994 года и что Бабич «вырвет ему клыки», пишет nn.by.

Доренко назвал Лукашенко «политическим животным», которое годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу.

«Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо», — сказал российский журналист

Единственный политический конкурент для Лукашенко сейчас — посол России Михаил Бабич, считает журналист.

«Если бы вы сейчас сказали мне: делайте ставки, я бы поставил на Бабича против Лукашенко два к одному. Бабич его разделает под орех», — сказал Доренко.

Бабич был направлен в Беларусь «препарировать Лукашенко», считает журналист.

«Бабич вырвет ему клыки», — заявил Доренко.


популярное за неделю

Мнение

Я приду на молитву к храму
Я приду на молитву к храму Евгений Афнагель
Узлёт Генадзя Карпенкі
Узлёт Генадзя Карпенкі Аляксандр Кур’яновіч
Нельзя сейчас оставаться в стороне
Нельзя сейчас оставаться в стороне Наталья Радина
Защитим веру наших предков
Защитим веру наших предков БНК