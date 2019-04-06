Дональд Трамп: Я еще не читал доклад Мюллера 6.04.2019, 21:24

Дональд Трамп

Президент США заявил, что знает только о главных выводах расследования.

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что он еще не ознакомился с текстом доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего возможные контакты между сотрудниками его избирательного штаба и Россией в 2016 году, cообщает «Голос Америки».

«Я еще не читал доклад Мюллера, хотя имею на это полное право. Я знаю только о выводах, и главный из них – сговора не было», – написал президент в своем Твиттере.

I have not read the Mueller Report yet, even though I have every right to do so. Only know the conclusions, and on the big one, No Collusion. Likewise, recommendations made to our great A.G. who found No Obstruction. 13 Angry Trump hating Dems (later brought to 18) given two..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 апреля 2019 г.

Генпрокурор Уильям Барр планирует обнародовать отредактированную версию почти 400-страничного доклада о российском вмешательстве в выборы 2016 года не позднее середины апреля.

В интервью телеканалу Fox News Трамп несколько дней назад прокомментировал призывы демократов передать Конгрессу полную версию доклада. По словам президента, это решение находится полностью в компетенции генпрокурора Барра.

В еще одном субботнем твите Дональд Трамп назвал требования демократов опубликовать полный отчет Мюллера «абсолютно пустой тратой времени».