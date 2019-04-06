закрыть
6 апреля 2019, суббота, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Дональд Трамп: Я еще не читал доклад Мюллера

  • 6.04.2019, 21:24
Дональд Трамп

Президент США заявил, что знает только о главных выводах расследования.

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что он еще не ознакомился с текстом доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего возможные контакты между сотрудниками его избирательного штаба и Россией в 2016 году, cообщает «Голос Америки».

«Я еще не читал доклад Мюллера, хотя имею на это полное право. Я знаю только о выводах, и главный из них – сговора не было», – написал президент в своем Твиттере.

Генпрокурор Уильям Барр планирует обнародовать отредактированную версию почти 400-страничного доклада о российском вмешательстве в выборы 2016 года не позднее середины апреля.

В интервью телеканалу Fox News Трамп несколько дней назад прокомментировал призывы демократов передать Конгрессу полную версию доклада. По словам президента, это решение находится полностью в компетенции генпрокурора Барра.

В еще одном субботнем твите Дональд Трамп назвал требования демократов опубликовать полный отчет Мюллера «абсолютно пустой тратой времени».


популярное за неделю

Мнение

Я приду на молитву к храму
Я приду на молитву к храму Евгений Афнагель
Узлёт Генадзя Карпенкі
Узлёт Генадзя Карпенкі Аляксандр Кур’яновіч
Нельзя сейчас оставаться в стороне
Нельзя сейчас оставаться в стороне Наталья Радина
Защитим веру наших предков
Защитим веру наших предков БНК