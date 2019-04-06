Гриценко после встречи с Зеленским: Он не готов, но ответственность осознает 3 6.04.2019, 22:06

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Анатолий Гриценко

Экс-министр обороны Украины проголосует за Зеленского, если его команда будет убедительной.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не готов к должности главы государства. Такое мнение 6 апреля в Facebook после встречи с шоуменом выразил экс-кандидат в президенты, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, cообщает "Гордон".

"Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов", – написал он.

По словам экс-министра обороны, Зеленский еще не определился с назначениями в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Министерство обороны, Национальный банк Украины и Министерство иностранных дел.

"Проголосую ли я лично за Владимира Зеленского во втором туре? Когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными – тогда, наверное, проголосую, чтобы дать и ему, и стране шанс", – заявил Гриценко.

Он подчеркнул, что встречался с Зеленским не для собственного трудоустройства или вхождения своей команды в его команду, "а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства".

Гриценко считает, что в разговоре с ним Зеленский был искренним.