«Нафтогаз»: Украина завершает отопительный сезон с рекордными запасами газа 1 6.04.2019, 22:22

Запасы газа в украинских подземных хранилищах составляют около 8,8 миллиардов кубометров

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает сensor.net.

"Судя по прогнозу погоды, мы завершаем отопительный сезон с рекордными остатками газа в хранилищах по сравнению с предыдущими периодами", – сообщили в НАК.

Компания также призывает жителей обращаться к руководству ОСМД или ЖЭО с просьбой отключать отопление.

"Впереди нас ждет сложная зима 2019-2020. Чем больше газа сохраним сейчас, тем легче будет подготовиться к следующему сезону", – отмечают в "Нафтогазе".