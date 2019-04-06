«Нафтогаз»: Украина завершает отопительный сезон с рекордными запасами газа

«Нафтогаз»: Украина завершает отопительный сезон с рекордными запасами газа1
- 6.04.2019, 22:22
Запасы газа в украинских подземных хранилищах составляют около 8,8 миллиардов кубометров
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает сensor.net.
"Судя по прогнозу погоды, мы завершаем отопительный сезон с рекордными остатками газа в хранилищах по сравнению с предыдущими периодами", – сообщили в НАК.
Компания также призывает жителей обращаться к руководству ОСМД или ЖЭО с просьбой отключать отопление.
"Впереди нас ждет сложная зима 2019-2020. Чем больше газа сохраним сейчас, тем легче будет подготовиться к следующему сезону", – отмечают в "Нафтогазе".