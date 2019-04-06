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«Нафтогаз»: Украина завершает отопительный сезон с рекордными запасами газа

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  • 6.04.2019, 22:22

Запасы газа в украинских подземных хранилищах составляют около 8,8 миллиардов кубометров

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает сensor.net.

"Судя по прогнозу погоды, мы завершаем отопительный сезон с рекордными остатками газа в хранилищах по сравнению с предыдущими периодами", – сообщили в НАК.

Компания также призывает жителей обращаться к руководству ОСМД или ЖЭО с просьбой отключать отопление.

"Впереди нас ждет сложная зима 2019-2020. Чем больше газа сохраним сейчас, тем легче будет подготовиться к следующему сезону", – отмечают в "Нафтогазе".


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