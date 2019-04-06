Белорусы Нью-Йорка вышли на митинг в поддержку Куропат 1 6.04.2019, 22:28

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Фото: facebook.com/vadzim.vasilyeu

Акция солидарности состоялась возле штаб-квартиры ООН.

Белорусская диаспора в США вышла к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы обратить внимание международной общественности на вандализм режима Лукашенко в Куропатах.

Фотографии с митинга опубликовал белорусский активист в США Вадим Васильев.

Фото: facebook.com/vadzim.vasilyeu

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.