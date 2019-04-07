Народная солидарность: как брестчане дважды за день победили власть 5 7.04.2019, 8:46

3,241

Фото: euroradio

Опыт Бреста показывает – надо объединяться.

Жители Бреста готовятся к уже традиционному мирному протесту против опасного аккумуляторного завода. Сегодня, как и каждое воскресенье, люди на центральной площади будут кормить птиц, сообщает «Белсат».

Вечер пятницы, предместье Бреста, улица Древняя. К дому, где живет Татьяна Фесикова, пришли соседи и друзья женщины, чтобы не дать милиции забрать ее в изолятор. Татьяна – невролог, одна из участниц протестов против строительства возле Бреста потенциально опасного и вредного аккумуляторного завода.

«Прийти в пятницу вечером за женщиной, чтобы поместить ее в ИВС до понедельника за то, что она была на площади с воздушными шарами, при этом ее ребенка поместить куда-то в детдом? Это в голове не укладывается», – комментирует ситуацию Юлия Зубик, брестская активистка, противница завода.

Милиционеры из Ленинского райотдела хотели задержать Татьяну по административной статье «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий», а ее сына-подростка – сдать в инспекцию по делам несовершеннолетних. Но от милицейского прессинга женщине стало плохо. Благодаря соседям и скорой помощи сейчас Татьяна не на нарах в изоляторе, но в больнице в кардиологическом отделении.

Также вчера после полуночи следователи отпустили домой активиста Моисея Мазько, задержанного во вторник.

«Меня подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса. Обвинение мне пока не предъявляли», – рассказал Моисей Мазько после освобождения.

Во вторник инспекторы ГАИ остановили автомобиль Мазько и потребовали показать личные вещи, и якобы нашли в пакете патроны различных видов и даже взрывчатку с детонатором. На месте быстро появилась оперативная группа и милицейское руководство.

«Подозрения не сняты, уголовное дело будет расследоваться, Моисею Мазько придется приходить на допросы – пока все продолжается. Мы не исключаем, что может быть и обвинительный приговор», – объясняет Роман Кисляк, брестский правозащитник.

Под следствием в изоляторе остается и сын Моисея – Денис Мазько.

«Сами обстоятельства, то, как это произошло, показывают, что это провокация, направленная на дискредитацию лично его и всего мирного протеста против аккумуляторного завода. Нас хотят запятнать, сделать какими-то террористами в глазах общества», – считает Роман Кисляк.

В Следственном комитете заявляют, что в машине противника аккумуляторного завода нашли боеприпасы к различным пистолетам, винтовкам, карабинам и ружьям.

«То, что нашли у Моисея Степановича, это фальсификация, дело сфабриковано», – не скрывает возмущения Юлия Зубик.

«И то, что Мазько на свободе, и то, что Фесикову не арестовали, это солидарность народа. Поэтому надо объединяться, ведь если нас много, то им труднее совершать свои преступления», – призывает Александр Абляк, участник мирных протестов в Бресте.

Моисей Мазько и Татьяна Фесикова – члены инициативной группы против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр». Активисты больше года проводят законные мирные протесты против завода, они собрали около 40 тысяч протестных подписей.