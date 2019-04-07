закрыть
7 апреля 2019, воскресенье, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Молебен на площади Свободы в Минске

5
  • 7.04.2019, 9:02
  • 7,673

Акция начнется сегодня в 12.00.

Сегодня в Минске на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора начнется молебен за Беларусь.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.


популярное за неделю

Мнение

Николай Статкевич обратился к священникам и верующим всех христианских конфессий Беларуси
Николай Статкевич обратился к священникам и верующим всех христианских конфессий Беларуси
Я приду на молитву к храму
Я приду на молитву к храму Евгений Афнагель
Узлёт Генадзя Карпенкі
Узлёт Генадзя Карпенкі Аляксандр Кур’яновіч
Нельзя сейчас оставаться в стороне
Нельзя сейчас оставаться в стороне Наталья Радина