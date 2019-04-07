Платить или не платить за техосмотр? 20 Наталья Журавлевич abw.by

7.04.2019, 9:15

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«Гамлетовские» страсти белорусских автомобилистов.

Заколдованная госпошлина на допуск ТС к участию в дорожном движении продолжает свой магический путь: после того, как в 2013-м была найдена достаточно странная форма участия автовладельцев в содержании дорог, и после того, как на протяжении 6 лет никто ничего не делал даже при саботаже людьми техосмотра, мы неделю провели в состоянии "вот-вот".

Журналист Иван Кришккевич тоже не дождался обещанного понижающего коэффициента и в среду прошел техосмотр по-старому. А заодно послушал, что на этот счет говорят люди.

Честно, говоря, запуская в понедельник голосование с вопросом "Будете ли вы проходить техосмотр и платить госпошлину, если эти процедуры отвяжут друг от друга?", мы были уверены, что итоговый разговор будет более предметным: люди получат новый инструмент платы за дороги и смогут сделать выбор, исходя из действующей реальности. И это очень важный момент: потому что представлять свое поведение в гипотетической ситуации и действовать в конкретных обстоятельствах – две большие разницы.

Вот, например, подписан указ. Кто-то с радостью пойдет и проверит свой автомобиль на диагностической станции, понимая важность техосмотра, - это одна история. А кто-то, может и не против был бы пройти, но лень, нет денег да и камеры еще не настроены – это уже другая. Начали приходить письма счастья – это уже третья. И это мы только про техосмотр говорим, не считая оплаты дорог!

При этом намерения у людей могут быть самыми благими, а поступки – прямо противоположными.

Поэтому стоит признать: сегодня мы говорим о виртуальном указе и виртуальных автовладельцах.

И единственная категория людей, которая осознает свою связь с реальностью в данном случае – это сторонники самого популярного варианта "Для меня ничего не поменяется - я и сегодня все делаю по закону". Эти 33% и сегодня четко знают, что делают и намерены продолжать в том же русле.

Все остальное – из разряда "если бы да кабы". Впрочем, и тут есть над чем подумать.

Например, 32% набрал вариант "Техосмотр пройду, а вот с госпошлиной еще подумаю". Он говорит о ценности процедур техосмотра и участия в содержании дорог в глазах автомобилистов. Выходит, даже за годы отказа от техосмотра люди не утратили уверенность, что проверять техническое состояние автомобиля – дело нужное. Иными словами, ты в ответе за то ТС, за руль которого сел. И причинно-следственная связь здесь читается очень четко: я хочу, чтобы и мой автомобиль, и автомобиль любого другого участника дорожного движения был безопасным. А вот в связку "я плачу деньги и получаю хорошие дороги" автомобилисты не верят. Видимо, потому что не слепые.

К слову, вариант "Госпошлину придется заплатить, а на техосмотр можно и "забить", - оказался самым непопулярным (3%), что еще раз говорит о верности выше описанной теории.

21% честно признались, что эффективность контроля за соблюдением требований закона для них играет не последнюю роль: "Посмотрю, как будут контролировать и наказывать, и тогда решу", - ответили они. И действительно: платить раз в месяц госпошлину в двойном объеме да еще штраф за отсутствие ТО – это больно, и проще не нарушать. Ну, а если с "письмами счастья" выйдет заминка, то нечего играть в высокоморальность на фоне аморальности всего происходящего вокруг.

В эффективность и справедливость новой схемы готовы поверить 11%. "Да, начну и за дороги платить, и техосмотр наконец пройду", - ответили они.

Откроем секрет: любая схема, отличная от ныне действующей, была бы встречена немалой долей автомобилистов на "ура". Потому что вот эта неудобная, неэффективная, негибкая конструкция привязки госпошлины к техосмотру, которая действует сейчас, была удобна только одной стороне – той, что принимает деньги. Произошедший провал показал: над законами, мотивацией, содержащейся в них, исполнении и контроле надо думать и надо работать. Поэтому на принятие старой схемы ушло пару недель: проголосовали и пошли праздновать Новый год. На создание новой структуры потребуются месяцы, если не годы.

Наталья Журавлевич abw.by