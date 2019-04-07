Как превратить Путина в Стрейзанд Александр Плющев, «Немецкая волна»

7.04.2019, 9:24

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Российская власть стимулирет рост спрос на компромат против себя.

Российские государственные средства массовой информации предпочитают называть новый резонансный закон об оскорблении власти в интернете "законом об оскорблении госсимволов". На самом деле это вообще-то два закона: один - о блокировках в интернете, другой - о наказаниях за оскорбительные публикации в нем. Но это несущественные детали. Сколько ни прячься за формулировками, людей не проведешь - еще до первого чтения все отлично понимали, о чем идет речь. И даже на сайте Госдумы эти законопроекты называли именно так - об оскорблении власти.

СМИ: запрет на рассказ?

Это не просто игра слов, они имеют вполне определенную смысловую нагрузку. Ими мы обозначаем то, за что именно будет наказывать новая мера, ограничивающая нашу свободу слова. И, судя по первым же поползновениям этот закон применить, мы не ошибаемся. В Ярославской области Роскомнадзор заставил несколько СМИ убрать публикации с фотографией здания местного управления МВД (обстоятельство, само по себе добавляющее фантасмагоричности), на котором кто-то написал далеко не самое приятное, хотя и не признанное тем же Роскомнадзором неприличным, слово в адрес Путина.

Автора надписи поймали спустя несколько дней и пока не знают, какое обвинение ему предъявить, что тоже примечательно: в России сначала ловят, а потом начинают думать, за что. Но при всей широте, которой отличается российская правоприменительная практика, новый закон к неизвестному, расписавшему полицейский дом с колоннами, применить будет нелегко. Ведь даже если надпись сочтут оскорбительной, в интернете ее размещал не автор. А вот к СМИ, сообщившим об этом, пришли чиновники Роскомнадзора, назвав позже свои действия "профилактикой". Выходит, чиновники сочли, что закон запрещает рассказывать о происшествии.

А ведь всего через год у нас будет статистика по наказаниям за нарушения этого закона. По регионам и городам, персоналиям и институтам. А с ней, куда ни кинь - всюду клин. Если, например, получится, что президента оскорбляют больше других, то это как-то не вяжется с мифом о его всенародной поддержке. А если, в угоду цифрам, будут стараться оскорблений Путина не замечать, то выйдет, что оскорблять сакральную персону можно, а назначаемых им управленцев - нет! Может, придется и статистику запрещать…

Закон об оскорблении власти: напугать и подкормить

Со дня вступления закона в силу я с интересом читал комментарии разных юристов, которые утверждали, что он не может наказывать за оскорбления людей во власти, речь идет о госсимволах и институтах. Время от времени мне кажется, что юристы каждый день рождаются заново, поскольку трактуют законы, не учитывая опыт правоприменения. Случай в Ярославле со всей очевидностью показал, что чиновники, наоборот, этот опыт учитывают и всячески развивают. Да так прытко, что даже в прокуратуре решили на всякий случай откреститься, свалив все на цензоров.

Введение наказаний за оскорбления власти в интернете преследует две цели. Во-первых, показать "черни", то есть людям, находящимся вне социальной группы "власть", что высказывание недовольства чревато последствиями. А во-вторых, подкормить совсем низовых чиновников и силовиков, которые с присущей им серьезностью будут расследовать и привлекать, блокировать и запрещать, отрабатывая зарплату и зарабатывая награды, повышения и звания. Однако есть и обратная сторона.

Другое российское неформальное сословие, которое можно условно назвать "богатые люди" давно использует блокировки в интернете для борьбы с распространением информации о себе. Для этого они пользуются другими законами и вынесенным по ним решениям судов, но суть такая же: нельзя позволить очернять себя в глазах "черни". Самый яркий пример - скандал с "выпиливанием" из интернета материалов о президенте ВТБ Костине и телеведущей Наиле Аскер-заде. Происходит это уже довольно давно, с прошлого года, по данным общественной организации "Роскомсвобода", заблокировано не меньше 1000 страниц, но шум поднялся только сейчас, когда дело дошло до больших площадок.

Растущий спрос на "оскорбления" власти

Поскольку дело происходит в интернете, логично ожидать известного "эффекта Стрейзанд" - взрывного распространения информации, которую хотят запретить. И случай в Ярославле, и вот теперь история с Костиным именно им и сопровождаются: теперь не просто читатели нескольких региональных СМИ, но и миллионы других людей знают, что написано о Путине на здании областных силовиков, а про Костина с Аскер-заде и их апартаментах уже пишут в респектабельных изданиях. И чем интереснее, чем известнее будет персона, которую "оскорбляют", тем большим будет этот эффект.

Элита, стараясь обозначить и увеличить дистанцию с "чернью", вовсю используя для этого административные и государственные возможности, явно теряет связь с реальностью. Возможно, ей удастся заставить какую-то часть людей не писать лишнего во избежание наказаний, но ни в коем случае не снизит, а только подогреет интерес к любому негативу о ней - от примитивных оскорблений до серьезных и обстоятельных расследований.

Если события будут развиваться теми же темпами, акции, вроде флешмобов #оскорбивласть или гастролей "надгробий" Путина по разным городам России будут в интернете самым востребованным контентом, как ты его ни вымарывай. Предложение информации, может, и удастся немного купировать, но как собираются бороться с растущим спросом? Интересно, понимали ли это в администрации президента, когда эти законопроекты вносились в Госдуму - и осознавал ли это Владимир Путин, когда подписывал уже принятые документы?

Александр Плющев, «Немецкая волна»