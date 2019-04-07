Православные христиане отмечают Благовещение 7.04.2019, 9:35

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Источник: wikipedia

В этот день желательно посетить молебен.

В воскресенье, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение пресвятой Богородицы.

Праздник Благовещения пресвятой Богородицы является одним из 12 наиболее важных праздников, которые отмечают христиане. Евангелие от Луки рассказывает, что к Деве Марии, обрученной с Иосифом, явился Ангел Гавриил и сообщил, что она зачнет и родит сына Божьего, которого назовет Иисус. В церковном календаре праздник Благовещения имеет постоянную дату – 7 апреля (Православный календарь), и отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества. Символом Благовещения является белая лилия. В язычестве она была символом плодородия и любви, христианство придало лилии значения непорочности, чистоты и святости, сообщает nv.ua.

В этом году праздник Благовещения выпадает на самую середину Великого поста, который начался 11 марта и закончится 27 апреля. Тем, кто придерживается Строго поста, в воскресенье, в честь праздника разрешено есть рыбу.

Праздник Благовещения нужно провести в хорошем настроении, с радостью и благодарностью, с семьей и друзьями. Если есть желание и необходимость, стоит пойти на молебен.

За многие столетия народ создал немало традиций, поверий и примет, верить или не верить, ваше дело, но предупрежден – значит вооружен.

Что нельзя делать в Благовещение

- Заниматься тяжелой работой. И хотя уже начался дачно-огородный сезон, не стоит в этот день что-то делать в огороде и обрезать деревья, не смотря на то, что погода располагает, и до начала посадочных работ осталось совсем немного

- Спорить, сквернословить, обманывать, сердиться и раздражаться

- Стричь и окрашивать волосы

- Заниматься рукоделием

- Отмечать свадьбу

- Устраивать поминки.

Приметы на Благовещение

- Хорошая и солнечная погода – к богатому урожаю и теплому лету

- Дождь – к урожаю ржи и грибов

- Гроза – к урожаю орехов

- Снег – к неурожаю

- Какая погода на Благовещение такой будет погода на Пасху

- Если на Благовещение выпустить на свободу птицу, целый год вам будет сопутствовать счастье и удача

- Если на Благовещение незамужняя девушка найдет первоцвет, то уже осенью она выйдет замуж

- Если на Благовещение вы найдете подснежник – к счастью

- Если на праздник не летают ласточки - весна будет холодной и лето поздним.

Следующий церковный праздник православные будут праздновать ровно через неделю, 14 апреля – Вербное воскресенье.

Напоминаем, Пасха в этом году выпадает на 28 апреля. Пасхальные праздники продлятся с 27 по 29 апреля. Пасха совпадает с первомайскими праздниками, и таким образом украинцы будут отдыхать 5 дней подряд с 27 апреля по 1 мая.