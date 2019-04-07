Армия Хафтара атакует Триполи с трех сторон 2 7.04.2019, 10:03

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Боевые действия вспыхнули с новой силой.

Боевые действия вблизи ливийской столицы Триполи между проправительственными войсками и Ливийской национальной армией, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, вспыхнули с новой силой, сообщает ВВС.

Войска Хафтара развернули наступление на город по трем направлениям: бои идут в муниципалитете Таджура к востоку от столицы, в районе Джанзур на западе и в районе города Бин-Гашир на юге, где расположен международный аэропорт Триполи.

Этот аэропорт - недействующий и потому не представляет большой стратегической важности; в настоящее время все авиарейсы выполняются из аэропорта "Митига", расположенного в черте города, примерно в десяти километрах к востоку от центра. Именно туда направлен удар правого фланга группировки Хафтара.

Колонны Ливийской национальной армии в четверг начали марш на Триполи

В числе других важных объектов, которые Хафтар стремится захватить в первую очередь - национальный банк и государственный телецентр.

По сообщениям некоторых очевидцев, солдат Ливийской национальной армии видели примерно в 15 километрах от центра города.

На оборону Триполи выдвинулись правительственные войска и лояльные им отряды сил самообороны.

В то же время одна из крупнейших исламистских группировок - "Специальные силы сдерживания" (RADA), ранее поддерживавшая правительство национального согласия, заявила в соцсетях, что переходит на сторону Хафтара. Как передает корреспондент Би-би-си, если эта информация подтвердится, это станет тяжелым ударом по премьер-министру Фаизу Сараджу.

В телевизионном обращении глава правительства Фаиз Сарадж обвинил генерала Хафтара в предательстве и в организации государственного переворота.

Он заявил, что его правительство "протянуло руки к миру", но теперь, по его словам, Хафтар столкнется только "с силой и твердостью".

В субботу утром самолеты ливийских ВВС, подконтрольных правительству, нанесли массированный авиаудар по позициям Хафтара в 50 км к югу от столицы.

Результаты бомбардировки неизвестны, но представитель Ливийской национальной армии Хафтара поклялся устроить возмездие.

Обстоятельства непреодолимой силы

Страны "большой семерки" в субботу потребовали немедленно прекратить военные действия в Ливии - в первую очередь это требование было адресовано Хафтару.

С призывом избежать эскалации конфликта выступил и Совет Безопасности ООН.

Москва же заявила, что не следует "в одностороннем порядке назначать виновных", а ливийцы должны сами определять свою судьбу.

"Причина ливийского кризиса заключается в том, что сделали натовцы с этой страной в 2011 году. Именно с тех пор она превратилась в разрушенное государство, давайте называть вещи своими именами, и в черную дыру, через которую идут на юг террористы, незаконная контрабанда оружия, а на север - потоки нелегальных мигрантов", - заявил в субботу в Египте министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по РИА Новости).

Его египетский коллега Самех Шукри сказал, что проблемы Ливии не могут быть решены военными средствами.

И Россия, и Египет ранее оказали поддержку генералу Хафтару.

В субботу спецпосланник ООН Гасан Саламе заявил, что конференция по Ливии, запланированная на 14-16 апреля, пройдет в назначенный срок, несмотря на обострение обстановки, - "если только не вмешаются обстоятельства непреодолимой силы".

С тех пор как в 2011 году был свергнут и убит правитель Муаммар Каддафи, в Ливии царит политическая нестабильность и двоевластие. На западе страны, в Триполи, располагается правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. На востоке находится парламент и армия под командованием фельдмаршала Хафтара.

В минувший четверг главнокомандующий отдал приказ войскам наступать на Триполи. В это время в столице находился генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш - он прибыл туда в поисках путей выхода из политического кризиса.

Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил, все войска в столице страны были приведены в полную боевую готовность.

Хафтар разговаривал с Гутеррешем в пятницу и сказал ему, что не прекратит военную операцию до тех пор, пока его войска "не победят терроризм".