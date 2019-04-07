Азаренко: Я собираю свою игру по кусочкам и довольна, что у меня получается 3 7.04.2019, 10:38

Фото: Reuters

Белорусская теннисистка прокомментировала свой выход в финал на турнире в Монтеррее.

Виктория Азаренко после победы над Ангеликой Кербер в полуфинале теннисного турнира в Монтеррее дала интервью официальному сайту WTA.

«Это невероятно. Я очень довольна тем, как я сегодня сыграла. Это был важный матч, чтобы понять, что я могу обыгрывать топовых игроков.

У меня не получались игры с сильными игроками последние пару лет, так что хорошо, что я смогла прервать эту полосу и поднять уровень своего тенниса.

Во втором сете я могла вернуться со счета 2:5, я была близка к тому, чтобы сравнять счет. Первые геймы третьего сета я начала действительно сильно, использовала свои возможности, играла агрессивно.

Я возвращаюсь к той игре, к которой привыкла. У меня получается принимать правильные решения под давлением. Всегда сложнее добиться всего сразу, я собираю свою игру по маленьким кусочкам и довольна, что у меня получается.

Это был самый содержательный мой матч в этом году. У меня получались хорошие игры, но не на протяжении всего матча. На протяжении всей встречи я чувствовала, что мой уровень достаточно хорош, – сказала Азаренко.