Фотофакт: Сотни тысяч венесуэльцев требуют отставки Мадуро 2 7.04.2019, 10:48

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Фото: reuters

Протесты прошли в 358 городах страны.

Сотни тысяч венесуэльцев в субботу вышли на улицы городов страны с протестом против режима Николаса Мадуро. Президент страны Хуан Гуаидо, призвавший своих сторонников к демонстрациям, назвал протесты в 358 городах страны началом «Операции Свобода», которая должна закончиться отставкой Мадуро.

Телеграм-канал «Протесты в мире» опубликовал фотографии, наглядно показывающие масштабность акций против диктатора.