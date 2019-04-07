Принц Уильям прошел стажировку в разведках MI5 и MI6 2 7.04.2019, 10:59

Принц Уильям

Британский принц решил воочию познакомиться с тем, как защищается национальную безопасность страны.

Герцог Кембриджский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в трех британских спецслужбах и счел этот опыт полезным, сообщает Кенсингтонский дворец, сообщает РБК.

«С учетом того, что уровень угрозы международного терроризма в Великобритании в течение последних пяти лет был установлен на уровне «Серьезный» или выше, герцог очень хотел воочию увидеть выдающуюся работу, которую выполняют сотрудники служб безопасности и разведки», — говорится в заявлении.

Речь идет о разведслужбах МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (GCHQ). Стажировка принца Уильяма в этих спецслужбах завершилась в субботу. По словам принца, которые приводятся в сообщении, в MI5, MI6 и GCHQ «полно обычных людей, которые делают колоссальную работу, чтобы обеспечить нашу безопасность».

«Проведение времени в наших службах безопасности и разведки, понимание большого жизненного вклада, который они вносят в нашу национальную безопасность, было поистине поучительным опытом», — сказал он.

Во время стажировки принц Уильям, в частности, познакомился с тем, как контртеррористические подразделения анализируют разведданные и ведут расследования. Глава GCHQ, где принц Ульям провел последнюю неделю своей стажировки, заявил, что герцог работал «чрезвычайно усердно» и «комфортно чувствовал себя среди некоторых высококвалифицированных аналитиков и операторов».

«Его Королевское Высочество задал несколько наводящих вопросов и продемонстрировал реальное понимание нашей миссии», — сказал представитель спецслужбы.

Герцог также отметил, что работа в спецслужбах трудна и опасна. Сотрудникам спецслудб приходится работать «в тайне, часто они даже не в состоянии рассказать своим родным и друзьям о работе, которую они выполняют, или о стрессах, с которыми они сталкиваются», поделился своими наблюдениями он. «Мы все должны им быть глубоко благодарны за трудную и опасную работу, которую они выполняют», — подчеркнул герцог.