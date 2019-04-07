Наша свобода придет к нам обязательно 8 Любовь Лунева

7.04.2019, 11:13

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Надо только захотеть.

Каждый из нас сам решает как ему относиться к Богу.

Мы – это верующие, агностики, неверующие, атеисты...

Но сегодня мы дошли до того, что можем только собраться вместе и молиться. Причем это могут делать и верующие и атеисты, каждый по-своему. Ведь единственное спасение для всех нас – это свобода. Осквернение народного мемориала стало возможным именно потому, что у нас нет свободы. Она, наша свобода, придет к нам обязательно, если мы ее сами захотим. Надо только захотеть.

А это очень, очень трудно, как оказалось.

Любовь Лунева, «Фейсбук»

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